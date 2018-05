Brasile, Ronaldinho smentisce: "Non ho intenzione di sposarmi"

Ha gli occhiali da sole e l'aria tra il sorpreso e lo stizzito: alla coppia di inviati di Globo Do Brasil che lo intervistano sperando di avere la conferma del pazzesco matrimonio con due donne, Ronaldinho risponde in modo netto. "Non ho intenzione di sposarmi per ora. È una bugia. Non so da dove sia venuta fuori, mi stanno mandando messaggi da tutto il mondo. Ma è la bugia più grande, non mi sposo".



Era stato il quotidiano O Dia a pubblicare la fake news che si è diffusa a macchia d'olio: "Ad agosto - aveva scritto - sposerà le sue due fidanzate, Priscilla Coelho e Beatriz Souza: alla cerimonia privata a Rio de Janeiro mancherà la sorella (che non è d'accordo con la scelta del fratello) ma si esibirà il cantante Jorge Vercilo che anche suo vicino di casa". Niente di vero, dunque: oltretutto la legge brasiliana ritiene illegale la poligamia...