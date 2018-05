Brasile, Ronaldinho si sposa con due donne

In campo è diventato famoso per le sue magie con il pallone tra i piedi, fuori dal campo non è stato da meno: ma questa volta Ronaldinho sta per superare se stesso. Come riporta O Dia, il Gaucho ad agosto sposerà le sue due fidanzate, Priscilla Coelho e Beatriz Souza: alla cerimonia privata a Rio de Janeiro mancherà la sorella (che non è d'accordo con la scelta del fratello) ma si esibirà il cantante Jorge Vercilo che anche suo vicino di casa.



Le due donne sarebbero originarie di Belo Horizonte, dove nel 2012 Ronie riuscì a vincere la Copa Libertadores con l'Atletico Mineiro. In attesa di una conferma, rimarrebbe un problema praticamente insormontabile: la legge brasiliana ritiene illegale la poligamia...