Brasile, la strategia di Robinho per evitare il carcere

Dopo la condanna a 9 anni di carcere per violenza sessuale, Robinho sta organizzando la difesa - che ripete come il proprio cliente sia innocente - in vista del ricorso che effettuerà assieme al suo avvocato Marisa Alija per evitare di finire in prigione. L'attaccante dell'Atletico Mineiro continua a fare la sua vita in Brasile anche perché la sentenza è di primo grado e quindi ci sono almeno altri tre gradi di giudizio per sperare di ridurre o cancellare la pena (che, ovviamente, potrebbe anche essere aumentata).



Anche in caso di condanna confermata in ogni grado di giudizio, Robinho avrebbe un'ultima carta da giocarsi per evitare di finire in carcere in Italia, visto che il fatto è avvenuto a Milano e si riferisce al 2013 quando giocava con la maglia del Milan: la Costituzione non consente l'estradizione di un brasiliano nato nel suo territorio. Teoricamente la giustizia brasiliana prevede di giudicare "in casa" un connazionale che ha commesso reati in un'altra nazione ma solo in casi eccezionali, in cui Robinho non rientra: genocidio o attentato al presidente brasiliano.



L'Italia prevedibilmente farebbe ogni tentativo per riportare Robinho in Italia (anche chiedendo l'estradizione ad altri Paesi se, per esempio, il giocatore lasciasse il Brasile per giocare una partita di Coppa Libertadores) e fargli scontare l'eventuale pena definitiva ma a quel punto il brasiliano potrebbe fare leva su quella particolare norma. Se il tribunale lo condannasse a pagare danni morali, in quel caso sarebbe obbligato a risarcire interamente la vittima anche dal Brasile.