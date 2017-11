Brasile, in conferenza Tite difende Neymar che scoppia a piangere

Il Brasile ha appena battuto in amichevole il Giappone, un 3-1 aperto dal gol di Neymar, e il ct Tite in conferenza stampa si produce in una difesa a spada tratta del suo fuoriclasse, seduto a fianco: "Lavoriamo insieme da un anno, in passato ci siamo sfidati da rivali e siamo sempre stati leali. Eppure c'è chi insiste a dire che ci sono problemi tra noi". Tite continua: "Sono stanco di sentire certe cose, questo ragazzo ha un grande cuore e un grande carattere. Ha la grandezza necessaria per parlare nello spogliatoio, se ci sono problemi".



Poi, una sorta di mea culpa: "A volte tutti noi reagiamo in maniera sbagliata, l'ho fatto anche io. Ma dobbiamo stare attenti a non generalizzare". A queste parole Neymar scoppia a piangere e si avvicina a Tite, che gli dà una carezza.



O 'Ney poi lascia la sala stampa commosso ma poco prima aveva messo in chiaro anche la sua situazione al Psg: "Sto bene, sono felice, motivato, soddisfatto, sono un giocatore che dà tutto in campo e tutto ciò che sta venendo fuori mi dà molto fastidio, perché stanno inventando un sacco di storie che non sono vere. Non ho problemi con Cavani, non ho alcun problema con l'allenatore. Sono un ragazzo a cui piace vincere e vincere titoli. Sono felice di essere andato al Psg, sono stato felice quando ho lasciato Barcellona e sono felice ora".