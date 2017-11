Brasile, il comandante Tite ti ha cambiato

Con la qualificazione già in tasca, e con Tite che ha reso la Seleção sólida e robusta, il Brasile si prepara in vista della doppia amichevole di novembre contro Giappone e Inghilterra. La volontà del c.t. è quella di testare i più giovani, per consentire al gruppo di avere buone alternative ai titolari, in caso di necessità.



Tutti agli ordini di Tite, tutti alle dipendenze del comandante, che dall'alto della sua esperienza è riuscito a modificare dalla base la concezione di calcio e rendere il Brasile più compatto, quadrato, incisivo. A volte anche con scelte impopolari. Due amichevoli utili a fare gruppo e a testare la condizione della rosa, in attesa che finisca il Brasileirao e che i campionati europei procedano verso la fase calda. Vincere è necessario anche se non ci sono punti in palio: fa morale, e il morale deve restare alto, in vista di Russia 2018.