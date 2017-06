Brasile, è morto Carlos Alberto

Il gol del definitivo 4-1, segnato all'Italia di Valcareggi nella finale del Mondiale 1970 allo stadio Azteca in Messico, verrà ricordato per sempre come una delle reti più belle della storia del torneo. A realizzarlo fu Carlos Alberto: l'ex terzino verdeoro è morto oggi, all'età di 72 anni, a causa di un infarto. In carriera ha vestito le maglie di Fluminense, Santos - di cui è stato un simbolo insieme a Pelé - Flamengo e New York Cosmos.



Nel 2004 Carlos Alberto - capitano della Seleção d'oro del 1970 - è stato inserito proprio da Pelé nel FIFA 100, la speciale classifica dei più grandi 100 calciatori viventi. Al termine della carriera da calciatore, ha guidato da allenatore Flamengo, Corinthians, Nautico, Miami Sharks, Once Caldas, Monterrey, Club Tijuana, Botafogo, Queretaro, Union Magdalena, Paysandu e la Nazionale di Azerbaigian vincendo due campionati brasiliani nel 1983 (Flamengo) e nel 1995 (Botafogo).