Brasile, convocato Pereira: è nato in Belgio, non accadeva da 100 anni

Ieri il Brasile ha diramato la lista dei giocatori convocati per le amichevoli di settembre contro Stati Uniti ed El Salvador: assenti Marcelo (Real Madrid) e Miranda (Inter), presenti invece Douglas Costa e Alex Sandro della Juventus. Ma la vera novità riguarda Andreas Pereira, centrocampista del Manchester United: è il quarto calciatore della storia verdeoro ad essere convocato senza essere nato in Brasile.



Pereira, infatti, è nato in Belgio (a Duffel, il primo gennaio 1996), Paese per il quale ha giocato nelle giovanili, e successivamente è stato naturalizzato brasiliano, nazionalità del padre.



Non accadeva da 100 anni che il Brasile avesse un giocatore naturalizzato nella prima squadra, l'ultimo nel 1918 fu Francesco Police, nato a Trieste. Gli altri due furono Sidney Pullen, nato in Inghilterra, e Casemiro do Amaral, nato in Portogallo.

A LISTA COMPLETA! Estão aí os 24 jogadores que vestirão a Amarelinha nos próximos amistosos. #SeleçãoBrasileira encara EUA e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro. #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/uNK1VOaBSf — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 17 agosto 2018