Brasile-Colombia 1-0: Dudu decide l'amichevole pro-Chapecoense

Novanta minuti di commozione, anche di più. Brasile-Colombia finisce 1-0, decide Dudu, trequartista del Palmeiras, sfruttando un rimpallo in area di rigore. Ma al Nilton Santos di Rio de Janeiro contava poco il risultato: era soltanto un'amichevole, il cui ricavato è stato destinato alle famiglie delle vittime della tragedia aerea che il 29 novembre colpì la Chapecoense.



Il momento più commovente è arrivato quando è entrato in campo, sulla sedia a rotelle, Jackson Follmann, portiere sopravvissuto alla strage: il pubblico ha applaudito e ha fatto altrettanto durante tutta la partita, con una Seleçao composta da soli calciatori che militano in squadre di club brasiliane. Erano presenti 18.695 spettatori per un ricavato di 1.219.675 real brasiliani, pari a circa 358 mila euro.