Brasile-Argentina, lite al Sub20: "Mi hanno tirato pietre e bottiglie"

Se siete rimasti scioccati dalle polemiche di Juve-Inter, tenetevi alla larga da un qualunque Brasile-Argentina: persino al Sub20, un torneo che di solito mette in luce i talenti, la rivalità storica è venuta fuori nel modo peggiore possibile. Gerardo Salorio, preparatore atletico della Seleccion, ha risposto a muso duro alcuni tifosi brasiliani che, stando a quanto raccontato da lui a TyCSports, lo hanno provocato per tutta la partita. Così, mentre le squadre giocavano, le telecamere hanno immortalato la lite: "Mi tiravano bottiglie e pietre, mi insultavano e la polizia guardava come se non stesse accadendo nulla. Ecco perché ho reagito così".



In realtà c'è altro dietro la rabbia di Salorio: "Ieri ho piano molto, moltissimo. Non mi piace restare fuori da un Mondiale, ci stanno uccidendo. Preferisco morire a Quito prima che la nazionale resti fuori dal Mondiale". Parole forti, pure troppo, considerando che si tratta di calcio giovanile. L'Argentina, dopo il 2-2 col Brasile, al momento è al quinto posto nel girone finale: solo le prime 4 si qualificano al Mondiale Under 20 e la Seleccion all'ultima giornata se la vedrà col Venezuela che ha ancora qualche residua speranza di vincere il torneo.