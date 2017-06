Brasile-Argentina, l'omaggio di Daniel Alves a Carlos Alberto

Carlos Alberto Torres rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi di brasiliani. L'ex terzino del Santos, capitano nel trionfo della Seleção al Mondiale 1970, si è spento lo scorso 25 ottobre, lasciando in eredità il ricordo del suo straordinario gol in finale contro l'Italia. Il Brasile ha deciso di celebrarlo nel giorno della sfida di qualificazioni mondiali contro l'Argentina: per l'occasione, il terzino della Juventus, Daniel Alves, indosserà una fascia speciale, con la scrittà: "Eterno capitano", insieme alla maglia numero 4, la stessa vestita in passato proprio da Carlos Alberto.