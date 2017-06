Brasile, 100 volte Dani Alves: "Io come Picasso, chi mi capisce mi ama"

Nel ritiro del Brasile l'uomo del giorno è Dani Alves, che dopo aver toccato le 99 presenze in nazionale nel 3-0 sull'Argentina, arriverà a quota 100 nel match che la Selecao giocherà mercoledì prossimo a Lima contro il Perù. Il laterale ex Barcellona con la casacca neroverde ha ottenuto 68 vittorie, 18 pareggi e solo 13 sconfitte, con 6.897 minuti in campo e 7 gol.

Per festeggiarlo gli è stata consegnata in ritiro una maglia speciale con il numero 100 e il suo nome sulla schiena, poi il capitano della Selecao si è concesso in conferenza stampa. "Il mio stile è particolare e a volte allontana i tifosi? Come persona io sono come Picasso - ha detto Dani Alves -: chi riesce a capirmi, a 'decifrarmi', mi ama, chi non ci riesce non paga per venire a vedermi". "Arrivare a cento presenze in nazionale è una gioia enorme - ha aggiunto -, una grandissima soddisfazione. Ma quando me ne andai di casa a soli 15 anni sapevo che sarei tornato solo il giorno che fossi diventato calciatore professionista e che per questo avrei sempre dato il massimo. E ora vivo il privilegio di essere qui, nella Selecao. Tutte le partite giocate con questa maglia sono state un'emozione particolare".

Poi l'elogio per il nuovo ct verdeoro Tite, che da quando è arrivato ha solo vinto: "E' un grande tecnico e un ottimo gestore di uomini, proprio come Guardiola - ha detto -. La sua grandezza sta nel fatto che qui (in nazionale n.d.r.) ha fatto cambiare tutto, e ha un grande rispetto per ogni calciatore che convoca: si preoccupa di più per chi esclude che per chi fa giocare. Se può fare bene anche in Europa? Sono certo che possa fare bene ovunque, anche se in Europa la sua è una professione dura".

Non poteva mancare una sua considerazione sull'esperienza in Italia, alla Juve. Cosa è cambiato rispetto al Barcellona? "Penso che la differenza tra il calcio brasiliano e quello che si gioca in Spagna sia piccola - ha detto Dani Alves -, visto che si va in campo soprattutto per attaccare, prevale il calcio offensivo. In Italia predomina la parte tattica, la lettura della partita e il modo migliore d'interpretarla. Non devi solo fare ma anche capire. E questo per me è un bene: quanto più capisci il football, tanto meglio lo giochi, conoscere vuol dire accorciare la strada. Farlo secondo me non vuol dire essere pigro, ma intelligente".