Bosnia, Lulic dice addio: "Ho il cuore in lacrime"

La Bosnia perde una delle sue colonne: Senad Lulic ha deciso di dire addio alla nazionale dopo 57 presenze, 4 reti e un'eliminazione al primo turno dei Mondiali 2014. "Mi sono confrontato con la famiglia, ci ho pensato qualche giorno ma ho deciso così: ho il cuore in lacrime per l'amore profuso per questa maglia, è arrivato il momento che i giovani imparino dai nostri errori" ha detto il capitano della Lazio.



Lulic continua: "Sarebbe potuta andare meglio ma non mi pento di nulla, ho sempre dato tutto. Chiedo a tutti di accettare questa scelta, ringrazio i tifosi per il sostegno ricevuto in questi anni". La sua ultima apparizione con la Bosnia, quindi, rimarrà quella dello scorso 7 ottobre nella sconfitta 4-3 contro il Belgio che ha vanificato le possibilità di andare ai playoff dei Mondiali 2018.