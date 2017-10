Bosnia-Belgio 3-4: Italia, i playoff ora sono certi

Ora è sicuro: l'Italia giocherà il playoff per accedere al Mondiale. Merito del Belgio che, battendo 4-3 la Bosnia in una gara rocambolesca, ha regalato agli azzurri la certezza di rientrare tra le migliori otto seconde dei nove gruppi europei di qualificazione. Così ora la partita di lunedì in Albania diventa poco più che una gita, anche se in teoria vincere serve comunque a migliorare il ranking.



Quasi certamente gli azzurri saranno tra le 4 teste di serie, martedì 10 (quando saranno completati tutti i gironi) conosceremo il nome dei possibili avversari, una settimana dopo, il 17, sapremo esattamente chi affronteremo dopo il sorteggio che si terrà a Zurigo: 9, 10 e 11 novembre sono le date delle gare d'andata, 12, 13 e 14 quelle del ritorno.



Ecco la situazione di tutti i gironi, tenendo conto delle classifiche attuali: la peggiore seconda non si qualificherà



GRUPPO A: 2ª Svezia p. 13 (una gara da giocare, può chiudere a 16, tolti i 6 punti presi al Lussemburgo)

GRUPPO B: 2ª Portogallo p. 18 (una gara da giocare, può chiudere a 21, tolti i 6 punti presi ad Andorra)

GRUPPO C: 2ª Irlanda del Nord p. 13 (una gara da giocare, può arrivare a 16, tolti i 6 punti presi a San Marino)

GRUPPO D: 2ª Galles p. 11 con differenza reti +2 (una gara da giocare, può arrivare a 14, tolti i 6 punti e i gol contro la Moldavia)

GRUPPO E: 2ª Danimarca p. 13 (una gara da giocare, può arrivare a 16, tolti i 6 punti presi al Kazakistan)

GRUPPO F: 2ª Scozia p. 11 con differenza reti -1 (una gara da giocare, può arrivare a 14, tolti i 6 punti e i gol contro Malta)

GRUPPO G: 2ª Italia p. 14 con differenza reti +3 (una gara da giocare, tolti i 6 punti e i gol contro il Liechtenstein)

GRUPPO H: 2ª Grecia p. 13 (una gara da giocare, può chiudere al massimo a 13 , tolti i 3 punti e i gol contro Gibilterra)

GRUPPO I: 2ª Croazia p. 11 con differenza reti +2 (una gara da giocare, può arrivare a 14, tolti i punti e i gol contro il Kosovo)