Borussia Dortmund, Watzke: "Il prossimo lo mando in tribuna"

I soldi non fanno la felicità. È il caso di dirlo per Joachim Watzke, presidente del Borussia Dortmund: fare cassa non gli basta più. Anzi, si è letteralmente stufato. "Il prossimo giocatore che prova a metterci pressione, di risparmiarsi o di scioperare, non arriverà a niente e andrà in tribuna. Ora lo sanno tutti". La minaccia è servita, anche se al momento non sembra ci siano altri casi pronti a scoppiare.



Il Dortmund ha ceduto Aubameyang all'Arsenal in questa sessione di mercato incassando 63 milioni e sostituendolo con Batshuayi, acquistato dal Chelsea. In estate, invece, Ousmane Dembelé era passato al Barcellona dopo un lunghissimo tira e molla chiuso con i 105 milioni (più 40 di bonus) versati dai blaugrana. In entrambi i casi, i due giocatori non si erano comportati in modo molto professionale tra allenamenti saltati e liti con gli allenatori.