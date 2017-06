Borussia Dortmund, Reus rischia uno stop di 6 mesi

Marco Reus ripiomba nell'incubo: la sfortunatissima stella del Borussia Dortmund ha riportato un altro grave infortunio che lo costringerà probabilmente a stare lontano dai campi per i prossimi 6 mesi saltando ovviamente tutta la preparazione estiva. Durante la finale di Coppa di Germania vinta 2-1 dai gialloneri contro l'Eintracht Francoforte, il trequartista si è fatto male al ginocchio destro ed è stato sostituito all'intervallo.



Reus ha partecipato alla festa sollevando la coppa alla fine della partita e ora aspetta l'esito degli esami sperando che l'infortunio sia meno grave del previsto. Ha cominciato questa stagione solo a fine novembre per un'infiammazione all'osso pubico, poi è rimasto fermo un altro mese e mezzo tra inizio marzo e metà aprile per un problema muscolare saltando la gara d'andata dei quarti di Champions col Monaco. In totale ha giocato solo 24 partite, meno anche rispetto a due anni fa, quando ebbe un'altra stagione travagliata.