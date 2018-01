Borussia Dortmund, nove intossicati per un kebab

Fastidioso contrattempo per il Borussia Dortmund: nove giocatori sono rimasti intossicati, presumibilmente per aver mangiato kebab avariato mangiato nel ritiro invernale a Marbella (Spagna). Burki, Weidenfeller, Bartra, Toprak, Schurrle, Pulisic, Larsen, Sahin e Reimann, come riporta la Bild, hanno avuto problemi intestinali ma Peter Stöger può comunque sorridere: dovrebbero recuperare tutti per la gara di domani di Bundesliga contro il Wolfsburg.