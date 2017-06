Borussia Dortmund, Götze stop: "Ha disturbi metabolici"

Disturbi metabolici. Il mistero che ruota intorno a Mario Götze potrebbe aver trovato la soluzione in queste due parole. "Il Borussia Dortmund dovrà continuare a fare a meno di Mario Götze per il momento - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club - Il 24enne campione del Mondo ha sofferto continuamente di problemi muscolari in questi mesi, inducendoci a effettuare un check-up completo per individuare le possibili cause. Le indagini hanno rivelato che il giocatore ha disturbi metabolici, rendendo assolutamente necessario il riposo. Al momento non potrà allenarsi con la squadra".



In questa stagione Götze ha giocato appena 16 partite, segnando due gol, uno in campionato e uno in Champions, ed è fermo dal 29 gennaio. Ma è dal 2014, tutto sommato, che il suo rendimento non è mai stato all'altezza delle aspettative, né al Bayern con Guardiola, né successivamente al Dortmund, dopo il suo ritorno. Come se tutto si fosse fermato al gol che decise la finale Germania-Argentina. quando Löw gli disse: "Entra e mostra al mondo che sei più forte di Messi". "Al momento sono in cura - ha detto il giocatore - Farò di tutto per tornare ad aiutare la squadra". Zorc, d.s. del Dortmund, la vede così: "Siamo felici di aver scoperto le ragioni delle difficoltà di Mario. Siamo convinti che le sue straordinarie abilità ci daranno ulteriore qualità una volta che avrà completato la cura".