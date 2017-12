Borussia Dortmund, esonerato Bosz. Al suo posto arriva Stöger

Ribaltone al Borussia Dortmund. Il club giallonero ha deciso di esonerare il tecnico Peter Bosz che era arrivato la scorsa estate in sostituzione di Tuchel. Fatale per il tecnico la sconfitta in casa 2-1 contro il Werder Brema, il settimo posto in classifica con 22 punti raccolti in 15 giornate, a -13 dal Bayern Monaco capolista e pure l'eliminazione dai gironi di Champions League (terza posizione nel gruppo H e retrocessione in Europa League).



Al posto di Bosz il Dortmund ha deciso di ingaggiare Peter Stöger che solamente sette giorni fa era stato esonerato dal Colonia ultimo in classifica. "La decisione l'abbiamo presa ieri sera" ha spiegato l'ad Hans-Joachim Watzke". Imbattuto in casa per ben 41 partite, il BVB dopo il ko con il Lipsia il 14 ottobre ha rimediato due sconfitte e un pareggio al 'Westfalenstadion'.