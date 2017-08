Borussia Dortmund, Aubameyang segna ancora

Segna sempre Aubameyang. Il capocannoniere dell'ultima Bundesliga riparte da dove aveva finito: il gol. Ne realizza uno facile facile, come la vittoria del suo Borussia Dortmund a Wolfsburg, contro una squadra ormai lontana dagli splendori degli anni d'oro. La risposta dei gialloneri al Bayern è servita: 3-0, sblocca Pulisic, un baby che presto diventerà uomo mercato, raddoppia Bartra, nella ripresa arriva il tris del gabonese che voleva il Milan. Detto magari in entrambi i sensi, perché lui era oggetto del desiderio impossibile e il giocatore si immaginava a San Siro. Il matrimonio non si farà ed è molto probabile che Aubameyang resti dov'è, a differenza di Dembelé, destinato al Barcellona: lui non c'era, mentre ha giocato Götze, ormai guarito.



Nelle altre partite tre successi interni: l'Amburgo supera 1-0 l'Augsburg, l'Hertha batte 2-0 lo Stoccarda (doppietta di Leckie), l'Hoffenheim riscatta la sconfitta contro il Liverpool vincendo nel finale col Werder Brema grazie a Kramaric. Il blitz lo fa l'Hannover: sul campo del Mainz decide l'Harnik.