Borussia Dortmund, Aubameyang nella bufera: "Andiamo via"

L'annuncio a sorpresa arriva direttamente dal Borussia Dortmund: "Aubameyang escluso per motivi disciplinari". Poche parole, giusto per comunicare la notizia a poco più di un'ora dalla partita con il Wolfsburg. Come capitò già a novembre per la trasferta di Stoccarda, ancora una volta l'attaccante gabonese resta fuori. Allora furono alcuni ritardi agli allenamenti a causarne la mancata convocazione, ora i dettagli non sono ancora emersi. Di sicuro, il divorzio tra l'ex milanista e il Dortmund sembra sempre più vicino.

Al di là delle voci di mercato, a confermare l'ipotesi è il padre del giocatore su Instagram: "Un giornalista di m... ha chiamato 'scimmia' mio figlio, ho l'impressione che voglia riportarci all'epoca di Hitler. Credo molto semplicemente che la 'scimmietta' e la sua famiglia debbano andar via perché è qui diventato invivibile, almeno questo giornale di classe sarà tranquillo nel sapere che non saremo più da lui, o da voi". Il riferimento è al termine "Affenzirkus" (circo di scimmie, n.d.r.) utilizzato dal giornalista e criticato dallo stesso Aubameyang 24 ore prima.La finestra di mercato è aperta fino al 31 gennaio, rumors recenti hanno dato Aubameyang vicinissimo al trasferimento in, altri al, altri ancora all'ed è probabile che questa esclusione sia dettata da un'imminente partenza. O, al contrario, possa provocarla. In estate, del resto, l'attaccante ha più volte "ammiccato" al, che poi non ha potuto effettuare l'ingente investimento per riportarlo in Serie A. Chissà cosa accadrà adesso.