Bordeaux: salta Henry, spunta Ranieri

La panchina del Bordeaux rimane vuota: dopo l'esonero di Poyet, tutte le strade sembravano portare a Thierry Henry, reduce dal Mondiale come vice del ct belga Martinez.



Ma la trattativa tra l'ex attaccante e il club francese è saltata, alla base della rottura le divergenze sul calciomercato e il mancato accordo economico, tanto che oggi l'Equipe ha titolato in prima pagina "Bye-bye Bordeaux" con la foto di Henry.



Il club parte quindi alla ricerca di un nuovo allenatore, si riapre la pista che porta a Claudio Ranieri, che l'anno scorso aveva guidato il Nantes al nono posto in Ligue 1. Ricardo Gomes è l'alternativa all'italiano.