Bonucci, con la Juve è finita male: unico fischiato allo Stadium

Una storia d'amore bellissima, lunga, intesa, che però è finita malissimo. Leonardo Bonucci e la Juventus si sono detti addio la scorsa estate, di comune accordo, ma i tifosi bianconeri non hanno digerito il 'tradimento' Milan e con bordate di fischi hanno cancellato sette anni di successi. Al momento dell'ingresso in campo del difensore durante l'amichevole della Nazionale contro l'Olanda, dagli spalti dello stadio di Torino sono stati solo fischi per l'ex idolo, che riceveva la fascia di capitano da Lorenzo Insigne.

A proposito di Insigne. Per l'attaccante del Napoli, che dopo la vittoria degli azzurri allo Stadium aveva sfottuto i rivali parlando di finali perse e che a fine campionato aveva polemizzato col neo capitano della Juve Chiellini, soltanto applausi. Applausi per Insigne e applausi per Balotelli, altro storico 'nemico' della tifoseria bianconera, così come per il granata Belotti.

Bonucci a fine partita non ha parlato, ma non è difficile immaginare il suo stato d'animo, che dev'essere molto simile a quello del post Juventus-Milan, quando il difensore dichiarò: "Per la Juve ho sempre dato il massimo in 7 anni, senza mai tirarmi indietro, e ci sono rimasto male: nella vita le strade si possono dividere, ma deve esserci sempre un minimo di rispetto. Non porto rancore e ho la Juve nel cuore, ma ci sono rimasto male".

Sempre a proposito di applausi, è da registrare il grande entusiasmo del pubblico dell'Allianz Stadium per Mattia Perin, che oggi svolge le visite mediche con la Juventus, mentre nessuna festa per Gigi Buffon, il perché lo spiega il commissario Figc Fabbricini: "Gigi ha deciso di continuare a giocare e quindi non c’era motivo di celebrare nulla. D’altronde, la sede di Torino era stata scelta perché in questa città è stata fondata la Federazione, di cui stiamo celebrando i 120 anni".