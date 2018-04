Bolt, tunnel a Dahoud in allenamento

Solo un'operazione commerciale? Magari sì, o forse è più bello pensare davvero che Usain Bolt possa diventare un calciatore professionista. Certo, sarebbe davvero strano se cominciasse a farlo in un club del calibro del Borussia Dortmund, ma intanto è già emozionante vederlo allenarsi in gruppo e mettere in mostra subito magie del genere.



New Levels pic.twitter.com/Y9x86iQrMt — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 23 marzo 2018

Il video è stato postato sul profilo twitter della Bundesliga e mette in mostra un, uno dei centrocampisti più promettenti del panorama nazionale tedesco. Certo, poi Dahoud riesce almeno a non farsi saltare, ma la magia di Bolt resta e dice che tutto sommato lo sprinter olimpionico può cavarsela anche col pallone tra i piedi. Il tempo dirà fino a che punto...