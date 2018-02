Bolt spiazza tutti: farà solo un'amichevole di beneficenza

La nuova vita da calciatore di Usain Bolt per ora comincerà soltanto con un'amichevole di beneficenza. Come promesso, è arrivato l'annuncio dell'ex sprinter giamaicano che ha chiuso la carriera da velocista ad agosto con il bronzo sui 100 metri ai Mondiali di Londra, ma non ne comincerà ancora un'altra e il Mamelodi Sundwons, la squadra che comanda il campionato sudafricano, lo ha solo aiutato nello "scherzetto" ai media e ai fan.



Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! pic.twitter.com/t2sDB1iLP8 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 27 febbraio 2018

"Il calcio non sarà più lo stesso", aveva twittato 24 ore fa il club accompagnando il messaggio con la foto di Bolt. Ma oggi il giamaicano ha fatto sapere che scenderà semplicemente in campo il 10 giugno a Old Trafford per Soccer Aid, in una partita che servirà a raccogliere fondi per l'Unicef.