Bolt sbarca in Bundesliga, si allenerà col Borussia Dortmund

Un paio di giorni di allenamento con il Borussia Dortmund per testare le sue reali possibilità di trovare un ruolo nel calcio di alto livello una volta che avrà smesso con l’atletica. Usain Bolt ha annunciato che prenderà parte a un paio di sessioni con la squadra di Tuchel, continuando a coltivare il sogno di indossare un giorno la maglia del Manchester United, di cui è molto tifoso.

“Trascorrerò un paio di giorni con il Dortmund, per vedere che cosa succede – ha annunciato l'uomo più veloce del mondo, che darà l’addio al mondo dell’atletica l’anno prossimo - Giocare con il Manchester United rimane sempre un sogno per me. Sarebbe epico poter vestire quella maglia”.