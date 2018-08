Bolt, primo allenamento ai Mariners: "Voglio fare tanti gol"

Primo allenamento vero, da possibile futuro calciatore professionista. Questa volta Usain Bolt fa sul serio: nel giorno del suo 32/o compleanno, dieci anni dopo i trionfi olimpici di Pechino quando l'intero stadio a nido d'uccello gli cantava "happy birthday", Usain Bolt dimostra che non ha rinunciato al sogno di una seconda vita sportiva, questa volta da calciatore.



Lo ha fatto allenandosi con coloro che potrebbero diventare i suoi compagni di squadra, i giocatori del Central Coast Mariners di Gansford, squadra dell'A-League australiana che rappresenta un sobborgo a un'ora di auto da Sydney. Indossando guanti e pantaloni della tuta nonostante il clima di questo inverno australe fosse mite, l'icona giamaicana ha fatto esercizi di stretching, un po' di giri di campo e poi si è cimentato con il pallone, mostrando di avere un buon controllo della sfera e di calciare bene con il sinistro.



"È come per l'atletica leggera, il primo giorno di allenamento è sempre il più difficile - ha detto Bolt -. Avevo offerte da Spagna e Francia, ma lì avrei avuto il problema della lingua, invece mi attirava molto l'idea di venire in Australia. Ora non mi sono fissato alcun obiettivo, farò solo il mio lavoro, perché questa è la mia prima occasione per raggiungere un livello professionale, quindi non so cosa aspettarmi. Sono qui per andare avanti, imparare e migliorare. Io mi sento un attaccante, preferibilmente centrale ma posso spostarmi anche sulla fascia. Di sicuro vorrei segnare il maggior numero di gol possibili e vincere dei trofei. Prima però fatemi ottenere un contratto, questo è il primo ostacolo che devo superare e mi trattano come tutti gli altri giocatori".