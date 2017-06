Bolt: "Mi allenerò col Borussia Dortmund, spero di giocare"

Usain Bolt fa sul serio: lascia l'atletica dopo i Mondiali, e questo era già noto, poi andrà ad allenarsi al centro sportivo del Borussia Dortmund. "Abbiamo già parlato, mi allenerò con loro. Vedremo come andranno gli allenamenti. Se tutto andrà bene dirò loro che sono pronto ad andare avanti, che voglio giocare con loro in prima squadra. Se le cose non funzioneranno,non sarà un problema”.



Paolo Maldini, tutto sommato, ci è riuscito, a passare dal calcio al tennis, ed è capitato anche ad altri di cambiare sport. La grande sfida di Bolt, che in realtà è tifoso del Manchester United, è riuscirci ad altissimi livelli, visto che il Dortmund è uno dei più grandi club d'Europa. A 31 anni, con 6 ori olimpici individuali alle spalle conquistati sui 100 e i 200 metri da Pechino a Rio de Janeiro, Usain Lightning Bolt vuole sfrecciare anche sui campi di calcio.