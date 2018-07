Bolt calciatore professionista: giocherà in Australia

Non giocherà nel Manchester United, la sua squadra del cuore, ma almeno parzialmente il sogno di Usain Bolt sarà in qualche modo realizzato. L'atleta giamaicano diventerà davvero un calciatore professionista dopo aver fatto incetta di record e medaglie sulla pista d'atletica: come riporta l'Ansa, la leggenda dello sprint, pluricampione olimpico, ha raggiunto un accordo con i Central Coast Mariners valido a partire da agosto che gli permetterà di giocare per un'intera stagione agonistica nella A-League, la stessa in cui ha militato Alex Del Piero ai tempi della sua esperienza nel Sydney Fc.



"Un accordo di principio tra Bolt e i Mariners è stato raggiunto - ha annunciato l'agente Tony Rallis, che ha fatto da intermediario in questa trattativa - e ora ci sono un paio di punti da rispettare. Il primo è che Usain dovrà sottoporsi a un periodo di sei settimane di test, poi parte dello stipendio gli verrà pagato dalla federazione calcio australiana, che peraltro è d'accordo. Se si dimostrerà competitivo, la A-League avrà trovato la sua grande stella, dandole un prestigio che nessuna somma di denaro potrebbe comprare: farà sognare tanti giovani".



Il direttore generale dei Mariners Shaun Mielekamp si è detto entusiasta dell'arrivo di Bolt. "Mi dicono che a calcio ci sappia fare - ha detto - e se sarà così sarà davvero eccitante. Prevedo che il nostro stadio farà registrare sempre il tutto esaurito". Bolt, che ha 31 anni, in passato ha sostenuto provini con il Borussia Dortmund e con i norvegesi dello Stromsgodset, ma questo in Australia appare un tentativo più serio: il campionato australiano lo aspetta.