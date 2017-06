Bojinov sul calcio cinese: "Solo soldi, non ci tornerei mai"

Da febbraio Valeri Bojinov gioca nel Meizhou Lejia Hakka, squadra di seconda divisione cinese, ma non è molto contento: "In Cina si viene solo perché ti riempiono di soldi, sul resto stendiamo un velo pietoso. Pare che abbiano iniziato ieri ad avvicinarsi al gioco del calcio. In pratica sei tu, giocatore europeo, a insegnare ai compagni come si gioca, dalle diagonali alle sovrapposizioni..." le parole a Tuttosport.



La punta bulgara continua: "Il problema è a monte, non ci sono allenatori validi a plasmare i giovani. Non puoi dire che non si impegnino ma non c'è passione: hanno sempre la stessa espressione, sia quando scherzo con loro, sia quando mi arrabbio. Potessi tornare indietro non ripeterei lo stesso errore, non verrei qui nemmeno sotto tortura".