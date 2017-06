Boca Juniors, Tevez: "Potrei ritirarmi a dicembre"

Carlos Tevez stanco del calcio a soli 32 anni? E' lo stesso Apache a raccontarlo: "In Argentina ci sono troppe pressioni. In Europa, una volta terminata la partita, si può pensare ad altro. Qui sono tutti matti, non puoi nemmeno accompagnare tua figlia dal dentista o dal medico: se poi arrivi da una sconfitta, allora non puoi nemmeno uscire di casa...". Ed ecco che nasce l'ipotesi di ritiro: "Ci sto pensando, mi confronto con la mia famiglia e a dicembre decido".



Il giocatore del Boca Juniors ed ex Juventus ha parlato anche di Icardi: "Mauro è un buon giocatore, segna nell'Inter e merita la Nazionale. Ma deciderà il ct Bauza, senza pressioni. Io? Non sto vivendo un buon momento di forma fisica, non penso all'Albiceleste".