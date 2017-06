Boateng: "A Londra mi ubriacavo fino alle 6 del mattino: poi la svolta"

Kevin Prince Boateng ora è il leader del Las Palmas ma ad inizio carriera è stato vicino a crollare del tutto. Lo ha raccontato lui stesso al Guardian: "Quando passai al Tottenham, a Londra, ogni notte rientravo ubriaco alle sei del mattino, mangiavo malissimo e sono arrivato a pesare 95 chili. Il tecnico Jol mi disse che non mi voleva più, a un certo punto però mi guardai allo specchio e mi vidi vecchio: fu la svolta, smisi di bere e uscire e mi presi cura del mio corpo".



Tra le varie squadre ricordate da Boateng ovviamente c'è pure il Milan: "Quando il mio agente mi parò della possibilità di vestire il rossonero pensavo a uno scherzo. Incredibile aver potuto giocare con gente come Pirlo, Gattuso e Ibrahimovic". Il ghanese, però, almeno una cosa la rimpiange: "Non riavrei la stessa reazione dopo gli insulti razzisti nell'amichevole contro la Pro Patria, dovevo tenere tutto dentro: noi calciatori abbiamo certe responsabilità".