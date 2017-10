Blatter: "Complotto: inglesi e americani mi hanno fatto fuori"

Sepp Blatter ha subito una squalifica di 6 anni, ma non molla. L'ex presidente della Fifa ribadisce la sua intenzione di tornare nel mondo del calcio. Ecco le dichiarazioni principali rilasciate al Corriere della Sera.



"È stato tutto un grande complotto, gli americani volevano una testa: la mia, alla fine, l’hanno avuta con il concorso della commissione etica. La mia missione alla Fifa, però, non è finita. Alla fine mi ha sospeso un tribunale sportivo, ma tutta l’attività della commissione etica ha lasciato l’impressione che si sia trattato solo di un gigantesco complotto. La giustizia ordinaria non mi ha mosso accuse, alla fine hanno fatto tutto gli americani. E gli inglesi, soprattutto gli inglesi. Furono loro a soffiare sul fuoco, accendendo gli americani. Mi hanno attaccato i politici, poi hanno messo in campo diversi agenti. Non potevano accettare di non aver avuto il Mondiale. “Abbiamo inventato noi il calcio”, dicevano. Si sono scordati di aver inventato pure il fair play e di dover accettare la sconfitta".



"Io e Platini non siamo stati condannati né per corruzione, né per tangenti, ma sospesi per cattiva condotta gestionale. Quando sono andato davanti alla commissione etica era come stare davanti all’inquisizione. Con Platini non ci sentiamo più da tempo. Siamo stati uniti durante il processo, poi ognuno per sé. Potrei nelle prossime settimane chiedere una revisione del processo. Infantino? Nei due mesi dopo la sua elezione veniva a casa mia. La sera mangiavamo pane e salame e un buon bicchiere di vino. Gli chiesi di poter riprendere i miei effetti dall’ufficio e risolvere i problemi personali amministrativi con la Fifa. Mi disse che non c’era problema, poi non l’ho più sentito. La mia roba è ancora lì".