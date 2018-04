Besiktas, la svolta fisica di Medel: "Potete farlo tutti"

A prima vista sembrerebbe irriconoscibile: fisico molto più asciutto, addominale e addome definiti e c'è anche qualche tatuaggio in più. Ma quello è Gary Medel: l'ex Inter, oggi al Besiktas, ha postato su Twitter due foto che lo ritraggono qualche anno fa e oggi dopo mesi di allenamento e palestra. "Mi sono imposto di migliorare ed è per questo che mi sono allenato duramente e ho fatto sacrifici mai fatti prima. Il risultato si vede, no? Se ce l'ho fatta io, puoi farlo anche tu. Vi invito a condurre una vita sana e di fare sport" il messaggio del centrocampista cileno.

Me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía. El resultado está a la vista o no?? 💪🏻 Si yo pude, tu también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes. Vamos que se puede !!!!🏃🏻‍♂#ExGuatonGary pic.twitter.com/trHBCjeohJ — Gary Medel (@MedelPitbull) 5 aprile 2018