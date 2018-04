Berti, droga: denuncia per favoreggiamento

Finisce nei guai Nicola Berti, ex giocaore dell'Inter e oggi ambasciatore degli Inter club nel mondo: la Procura di Piacenza l'ha denunciato per favoreggiamento nell'ambito di un'inchiesta su traffico e consumo di cocaina che ha portato a ben otto arresti. Il ruolo dell'ex centrocampista nerazzurro è comunque marginale: l'accusa, infatti, è quella di scarsa collaborazione nelle indagini ed è escluso il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti.



Berti, 50 anni e originario di Salsomaggiore Terme, vive ormai da 20 a Piacenza: cresciuto nelle giovanili del Parma, è passato dalla Fiorentina prima di arrivare all'Inter dove ha giocato per 10 anni, dal 1988 al 1998, conquistando da protagonista lo scudetto dei record dell'89 con Trapattoni e due volte la Coppa Uefa, nel 1991 e nel 1994.