Berlusconi: "Ventura doveva dimettersi, Ancelotti giusto come nuovo ct"

Silvio Berlusconi, ospite di "Porta a Porta", ha commentato così l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale: "Ventura come minimo doveva lasciare, avrei preferito si dimettesse lui. Tavecchio è una persona eletta democraticamente alla guida della Federazione e ha operato bene in tanti settori. Lasciamo a lui decidere cosa fare".



L'ex presidente del Milan parla dello stato di salute del calcio italiano: "Non sta bene. Qualcuno dice che in Italia giocano troppi stranieri, ma in Inghilterra, Francia e Germania ce ne sono di più. Cosa è stato sbagliato non si può dire, se non si è l’allenatore. Credo che l'eliminazione dai Mondiali sia stata una cosa non solo dolorosa ma anche grave per il Paese: non essere in campo in Russia è disdicevole. Bisognerà ripartire con grande volontà e trovando un allenatore che ha vinto in passato".



Per questo compito, si parla di un nome che Berlusconi conosce benissimo: "Se dovesse essere Ancelotti il nuovo ct, per come lo conosco potrebbe essere l'allenatore giusto".