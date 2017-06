Benitez: "Inter? Promesse non mantenute, non è stata colpa mia"

Rafa Benitez ha appena conquistato la promozione in Premier League con il Newcastle ma non non manca mai di ricordare le esperienze nel nostro campionato. Il tecnico spagnolo ha 'debuttato' in Serie A alla guida dell'Inter nel 2010: "E' stata sprecata un’opportunità e mi sembra di averlo sottolineato varie volte. Quando arrivai, ricevetti promesse che non sono poi state mantenute. Avevo tracciato un percorso, era arrivato il momento di cambiare: non per capriccio, ma per necessità, perché l’età-media era diventata alta".



L'avventura in nerazzurro è durata solo pochi mesi ma il tecnico si assolve al Corriere dello Sport: "Ma non per colpa mia, che comunque ho contribuito ad aggiungere, nella bacheca, una Supercoppa Italiana e una Coppa Intercontinentale: senza spendere abbiamo conquistato due trofei. Stiamo parlando di una grande società, che farà bene e ne sarò felice, perché lì ho lasciato tanti amici".



Discorso in parte diverso per quanto riguarda il Napoli, allenato dal 2013 al 2015: "Si sono gettate le basi per un cambiamento che sta durando. Il livello dell’organico ha acquisito un sapore internazionale, era quello di cui si aveva bisogno. De Laurentiis è stato bravo a portare il Napoli a essere stabilmente tra le grandi. Se c’è anche qualcosa di mio nella squadra allestita, e penso ci sia, ne sono orgoglioso Con la città ho avuto un rapporto straordinario, ho provato a viverla e credo di esserci riuscito".