Benfica, preso il figlio di Madonna: la popstar vola in Portogallo

Colpo di mercato del Benfica, dal Seixal arriva David Banda Mwale Ciccone Ritchie, nuova promessa del calcio portoghese nonché figlio di Madonna e di Guy Ritchie, che lo adottarono piccolissimo in Malawi, dove è nato il 24 settembre 2005.

Il bimbo, esterno sinistro che fa parte della selezione portoghese Under 12, ha impressionato osservatori e dirigenti dei portoghesi al punto da convincerli a tesserarlo per il loro settore giovanile e secondo quanto scrive il "Daily Mail", notizia poi ripresa da vari siti portoghesi e spagnoli, Madonna per seguirlo avrebbe deciso di trasferirsi a Lisbona.

La popstar, che da giorni posta su Instagram foto con la maglia del Benfica, avrebbe già trovato casa nella zona di Sintra, una mega-villa da 3.300 metri quadrati pagata circa 6,5 milioni di euro. Inoltre David Banda sarebbe anche stato iscritto all'esclusivo liceo francese della capitale portoghese.

"Lei e la famiglia si trasferiranno all'inizio del nuovo anno scolastico", avrebbe assicurato al tabloid britannico una fonte molto vicina alla cantante.