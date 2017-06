Benfica, la maledizione di Béla Guttman colpisce anche i baby

Non è vero, ma ci credo. Ok, l'avrete letto e sentito a ogni finale persa dal Benfica, il punto è che quella dannata maledizione (il gioco di parole è voluto...) colpisce ancora. Colpisce sempre, persino i baby, come dimostra la sconfitta in Youth League contro il Salisburgo. Di che parliamo? Béla Guttmann, che probabilmente se non fosse per quell'anatema non avrebbe guadagnato l'immortalità calcistica: nel 1962, è storia nota, l'allora allenatore delle Aquile sentenziò "Senza di me il Benfica per 100 anni non vincerà una coppa europea". Tutta colpa dei soldi: vinse due Coppe dei Campioni consecutive (cosa che non riesce a nessun club dal 1990 per darvi l'idea dell'impresa) e il club non volle dargli un premio in denaro. Così lui se ne andò e lanciò la maledizione.



Siamo a dieci titoli internazionali consecutivi sfuggiti in finale: tutto cominciò subito, nel 1963, con la sconfitta in finale di Coppa dei Campioni contro il Milan, poi proseguì due anni dopo con l'Inter. Da allora in poi solo delusioni, in Coppa Uefa, Europa League e anche Youth League. Le giovani Aquile persero anche nel 2014 in finale contro il Barcellona: trovare la cenerentola Salisburgo non è bastato...



Ecco tutte le finali internazionali perse dal Benfica



1 - MILAN-BENFICA 2-1, Coppa dei Campioni 1962-63

2 - INTER-BENFICA 1-0, Coppa dei Campioni 1963-64

3 - MANCHESTER UNITED-BENFICA 4-1 dts, Coppa dei Campioni 1967-68

4 - ANDERLECHT-BENFICA 1-0, 1-1, Coppa Uefa 1982-83

5 - PSV EINDHOVEN-BENFICA 6-5 ai rigori, Coppa dei Campioni 1987-88

6 - MILAN-BENFICA 1-0, Coppa dei Campioni 1989-90

7 - CHELSEA-BENFICA 2-1, Europa League 2012-13

8 - BARCELLONA-BENFICA 3-0, Youth League 2013-14

9 - SIVIGLIA-BENFICA 4-2 ai rigori, Europa League 2013-14

10 - SALISBURGO-BENFICA 2-1, Youth League 2016-17