Benevento, Nocerino pronto a firmare

Antonio Nocerino è pronto a tornare in Italia, anche se in serie B: il centrocampista si era svincolato dall'Orlando City a febbraio (dopo due stagioni in MLS, 55 presenze) ed è pronto a firmare un contratto con il Benevento. Nocerino, 33 anni, era stato cercato dal Genoa nella scorsa sessione invernale di calciomercato mentre in questi giorni si era mosso pure il Lecce ma alla fine i campani hanno avuto la meglio.



L'ex Juventus, Milan, Torino e Parma sarà a Benevento domani per incontrare il presidente Vigorito e il direttore sportivo Foggia per firmare il contratto, come riporta Sky Sport.