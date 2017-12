Benevento, Mastella attacca Stramaccioni: "È un cretino"

"Rispettateci, non siamo mica il Benevento". Andrea Stramaccioni, tecnico dello Sparta Praga, ha pronunciato questa frase al termine della sfida persa in casa contro il Viktoria Plzen con alcune controverse decisioni arbitrali. "Non era per un episodio da rigore, quanto per la mancanza di rispetto per un top club come lo Sparta" la spiegazione dell'allenatore italiano.



Apriti cielo. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha espresso a Corriere.it tutto il suo disappunto definendo Stramaccioni "cretino": "Noi gli rispondiamo "mica siamo Stramaccioni". Ha fatto una comparazione cretina, una cosa che lascia un po’ perplessi, una cosa inaccettabile. Spero che il collegio dei probiviri degli allenatori intervenga e che l’allenatore ci chieda scusa".



Scuse puntualmente arrivate: "Ho nominato il Benevento solo in relazione al fatto che non avesse mai fatto la Serie A. Mi scuso verso chi si è sentito offeso, ma non era mia intenzione farlo. Mia nonna è nata a Cusano Mutri, in provincia di Benevento. Ho tanti parenti lì ed è lungi da me accusare questa città. Era solo in riferimento al fatto che fosse un club al primo anno di Serie A".