Belotti: "Noi giovani pronti a rivoluzionare l'Italia. Titolo di capocannoniere? Possibile..."

"Cosa rispondo a chi è scettico sulla presenza di noi giovani in azzurro? Che bisogna avere fiducia in noi, il passo sembra enorme ma basta crederci, agli scettici dico di non esserlo più". Andrea Belotti, uno dei talenti del calcio italiano in rampa di lancio, capocannoniere del Torino e sempre più protagonista con la Nazionale, ha le idee chiare.



"Per me è un sogno essere qui - ha proseguito l'attaccante - io e gli altri giovani siamo consapevoli che possiamo dare una mano, siamo pronti a 'rivoluzionare' e ad aiutare l'Italia a fare qualcosa di importante".



Belotti si è detto poi pronto a sfidare Gonzalo Higuain, per il titolo di capocannoniere del campionato. "Non sarà facile, ma dico anche perchè no? Prima di tutto viene il bene della squadra, però penso sia un traguardo possibile: ho la fortuna di avere dei compagni che mi aiutano a segnare".



Non ci sono segreti particolari dietro a questa sua consacrazione: "Io posso solo dire che, nella passata stagione con Ventura e quest'anno con Mihajlovic, sono cresciuto tanto sotto ogni aspetto", ha concluso il giovane attaccante che, per il 'suo' Torino, non si nasconde più: "L'obiettivo è l'Europa League, se lo meriterebbero la società, i tifosi ma anche tutti noi".