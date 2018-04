Belotti: "Inutile andare in una grande a fare panchina"

Tanta Nazionale, una piccola anticipazione sul futuro. Perché magari si poteva intuire, ma non era scontato che Andrea Belotti la pensasse così: "Non basta andare in una grande squadra se poi vai in panchina - ha detto alla Rai -. Sono idee che escono sempre fuori ma bisogna valutare bene, a 360 gradi, quale sia la cosa giusta per me. Quindi la condizione è andare in una grande per fare il titolare? Certo".



Il centravanti del Torino sembrava più vicino all'addio la scorsa estate (quando fu accostato ad Arsenal e Milan) che oggi, dopo una stagione costellata da infortuni e pochi gol, appena 6 in 22 partite: "Io in questa stagione ho avuto due infortuni che hanno condizionato il mio rendimento però adesso mi sento bene e ci sono ancora tante partite".



La prima, che lo vedrà probabilmente titolare, sarà quella di martedì contro l'Inghilterra: "Credo che il mio atteggiamento faccia capire alla gente quanto io ci tenga a giocare questa partite e a vincere. Per me questa può essere un'occasione d'oro come per altri giocatori: avremo gli occhi di tutti addosso e cercherò di dare il massimo".



Resta da capire come riuscire a risollevare la Nazionale: "Quella patita contro la Svezia è stata una delusione che abbiamo provato tutti. Ora cerchiamo di superarla rimanendo compatti e lavorando. Solo così si può uscirne. Ventura? Non l'ho più sentito. Intorno alla nazionale c'è un senso di precarietà? Lo sentiamo e per questo cerchiamo di rimanere uniti per ripartire. Vogliamo dimostrare che l'Italia è una grande nazionale. Ma solo con il tempo e con il lavoro possiamo farlo vedere sul campo. Stiamo cercando di ripartire, Di Biagio è con noi da una settimana. Non conosce tutti i giocatori ed è normale che abbia bisogno di tempo. Cosa dico a chi vorrebbe un'Italia vincente? Abbiate fiducia in noi e in ciò che stiamo facendo. Sappiamo tutti quale sia la forza del calcio italiano"