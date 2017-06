Belotti-Immobile coppia più prolifica in Europa: la Nazionale sogna

Con Belotti e Immobile la Nazionale può sognare. I due attaccanti hanno realizzato fino ad ora in campionato rispettivamente 22 e 16 gol per un totale di 38 reti. Ventura gongola perché nessuna altra big europea ha un reparto offensivo così prolifico come quello azzurro. Le altre selezioni escono infatti con le ossa rotte dal confronto con l'Italia.



Partiamo dalla Germania. Il distacco dal duo azzurro è imbarazzante perché la vena realizzativa di Gomez (6) e Muller (1) è davvero misera. Loew potrebbe per questo convocare presto il giovane Timo Wermer del Lipsia, autore di 14 reti. Migliori ma non eccelsi i numeri della Spagna di Lopetegui. Le punte di diamante della formazione iberica sono Diego Costa (17) e Morata (8) che a quota 25 sono nettamente distanziati dalla coppia azzurra. La situazione non migliora considerando Vitolo (4) e Pedro (6).



Vardy (7) e Kane (19), (raramente giocano insieme), sono i veri punteri dell'Inghilterra di Southgate. Il ct può contare anche su Sterling (6). In tre fanno 32 gol, sei in meno di Belotti-Immobile. La Francia di Deschamps si affida a Griezmann (12) e Giroud (18) in attesa di capire se Deschamps richiamerà Benzema (7): i nomi dell'attacco transalpino sono dunque ottimi e tuttavia non basta per essere alla pari dell'Italia. Discorso simile per il Portogallo di Cristiano Ronaldo (18) e Andrè Silva (15). Chi si avvicina davvero è il Belgio con Lukaku (18) e Mertens (18): la squadra di Wilmots si piazza al secondoi posto in questa speciale classifica. Che a livello ufficiale non conta, ma in prospettiva potrebbe significare tanto per Ventura...