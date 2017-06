Bellerin, 50 sterline al minuto per le vittime della Grenfell Tower

For every minute I play in #U21EURO I'll donate £50 to help Grenfell Tower victims. Please support in any way https://t.co/CHbqgnlSum pic.twitter.com/TODwIkLwj1 — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 17 giugno 2017

Hector Bellerin ha un cuore d'oro. Prima dell'esordio all'Europeo Under 21 con la maglia della nazionale spagnola, il terzino dell'Arsenal ha pubblicato un annuncio sui social network: "Per ogni minuto che gioco donerò 50 sterline per aiutare le vittime della Grenfell Tower. Sostenetemi in tutti i modi".



Bellerin, cresciuto nel Barcellona, è arrivato a Londra nel 2011 quando aveva solo 16 anni e, a parte una parentesi con il Watford, ha sempre giocato con i Gunners. L'incendio che ha distrutto la Grenfell Tower la notte del 14 giugno, causando decine di morti, ha colpito al cuore il giocatore che così ha deciso di aiutare i familiari delle vittime. Bellerin ha già messo da parte le prime 4500 sterline, pari a circa 5 mila euro, essendo rimasto in campo 90 minuti contro la Macedonia alla prima giornata.