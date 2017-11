Belgio, problema all'inguine per Nainggolan

"Nainggolan giocherà sicuramente contro Messico e Giappone". Il ct Martinez era stato categorico ma non aveva messo in preventivo la tegola dietro l'angolo: in serata un tweet della nazionale del Belgio ha annunciato problemi all'inguine per il centrocampista della Roma, uscito anzitempo dall'allenamento. Rimane in dubbio per la sfida di venerdì, quando verranno eseguiti nuovi accertamenti per capire di che entità sia questo infortunio.



Tra nove giorni c'è il derby contro la Lazio e sia Di Francesco che i tifosi giallorossi sperano che non sia nulla di grave perché l'assenza di un giocatore come il Ninja, soprattutto in sfide del genere, sarebbe a dir poco pesante.

Radja had to leave the training session earlier due to groin pain. Extra examination tomorrow but he is uncertain for #BELMEX #RoadtoRussia 🇧🇪⚽️ @OfficialRadja — BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 9 novembre 2017