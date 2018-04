Belgio, Nainggolan salta l'allenamento per motivi personali

Per Radja Nainggolan la convocazione in nazionale è stata una grande notizia, viste le incomprensioni degli ultimi mesi con il ct Martinez: ecco perché la notizia dell'assenza del centrocampista della Roma nell'ultimo allenamento alla vigilia del match contro l'Arabia Saudita, pubblicata dall'account Twitter del Belgio, ha creato allarmismo sui social.



Niente caso o giallo, infatti (come precisato dal Belgio stesso) Nainggolan ha lasciato solo momentaneamente il ritiro per motivi personali - sembra sia andato a trovare un parente malato - e domani giocherà titolare come annunciato dallo stesso ct: "Sarà sicuramente del match. Ogni gara mi dà indicazioni su chi sceglierò in vista dei Mondiali, ma non basta una sola partita".

⚽️ @mousadembele

& @OfficialRadja were not in training today. Mousa worked in the gym, Radja was absent due to personal reasons #BELKSA #REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/mO9MRq8tUy — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 26 marzo 2018