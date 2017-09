Belgio, Nainggolan non conferma l'addio alla Nazionale

Radja Nainggolan dice addio alla nazionale del Belgio? Il centrocampista, secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad, avrebbe dato seguito allo sfogo dopo la mancata convocazione del ct belga per le gare di qualificazione mondiale contro Gibilterra e Grecia: "Smetto, tutto questo non ha senso. Martinez chiama Youri Tielemans, spesso in panchina nel Monaco, e non me che lo scorso anno ho giocato 53 partite con una delle migliori squadre italiane. Diceva che i suoi convocati avrebbero dovuto essere nei migliori campionati nazionali ma Witsel gioca in Cina e improvvisamente non importa più. Da oggi per me c'è solo la Roma".



Ma, poche ore dopo l'uscita di queste parole, il Ninja ha smentito tutto su Twitter: "Se ci sarà qualcosa di ufficiale, lo sentirete direttamente da me. Non ho rilasciato quelle dichiarazioni".



Nell'intervista, Het Nieuwsblad aveva riportato anche queste parole di Nainggolan: "Il ct mi ha avvertito che non mi avrebbe convocato un'ora prima dell'uscita della lista. Ha detto che a giugno, negli altri match di qualificazione, gli sembrava non fossi abbastanza concentrato sul Belgio. Quando ho sentito quella frase stavo per esplodere" le parole al quotidiano belga . Qualcuno pensa che Martinez si sia arrabbiato per l'arrivo in ritardo alla riunione tecnica pre-Estonia: "A me non l'ha detto, e comunque sarà stato al massimo un minuto. Ho aspettato l'ascensore per 37 secondi e sono arrivato tardi. Ma succede anche ad altri".

LA SMENTITA