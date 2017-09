Belgio, Nainggolan: "In Russia devo esserci"

Dopo la tempesta, la quiete. Dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per le gare di qualificazione a Russia 2018, Radja Nainggolan aveva pensato seriamente di dire addio alla nazionale belga e di conseguenza alla possibilità di giocare la competizione iridata: poi la retromarcia.

Il commissario tecnico belga Martinez ha di fatto escluso Nainggolan dalle ultime sfide accusando il giocatore di poco impegno: "Ha detto che lo scorso giugno, durante gli altri match di qualificazione ai Mondiali, ha avuto l’impressione che non fossi concentrato abbastanza sul Belgio. Stavo per esplodere quando ho sentito quella frase, stavo per dire addio alla Nazionale”.

A fargli cambiare idea è stato Monchi, nuovo uomo mercato della Roma, che ha convinto il Ninja a riallacciare i rapporti con Martinez: "Avevo pensato di dire addio alla Nazionale, poi parlando con il direttore ho deciso di essere disponibile" le parole del centrocampista a 'hln.be'.

"Mi ha detto, devi giocarlo - continua Nainggolan - Voglio, ma comincio a temere che sarà difficile e mi dispiacerebbe tanto saltare la seconda Coppa del Mondo di fila. Insieme alla Champions League, è la cosa più bella che c'è".

Nainggolan si sfoga e manda un messaggio al ct Martinez: "Sono un giocatore che dà sempre il 120% e una persona disponibile con tutti. Non sono un ribelle. Fumo, è vero. Una volta è perché bevo, poi perché fumo, ma non sono l'unico, poi perché non sono concentrato o faccio ritardo, ma anche in questo caso non sono l'unico a tardare un minuto. Sono sempre cose extra sportive che mi fanno saltare la Nazionale". Gli faranno saltare anche Russia 2018?