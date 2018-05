Belgio, Nainggolan: "Il ct Martinez ha avuto paura"

Il giorno dopo la mancata convocazione ai Mondiali 2018 che lo ha portato a decidere di ritirarsi dal Belgio, Radja Nainggolan non ha ancora smaltito la delusione: "Sono stanco di essere sempre dipinto come un cattivo ragazzo, voglio essere giudicato per le mie prestazioni e non per quello che faccio fuori dal calcio" le parole al portale hln.be "Ognuno è libero di fare ciò che vuole se in campo gioca bene, pensate che tutti i calciatori siano bravi ragazzi? Dovremmo parlare in altro modo di Maradona per questo motivo?".



Niente Russia per il centrocampista della Roma: "Andare al Mondiale era il mio sogno da bambino e ora entro nel Guinness per l'essere l'unico calciatore di un certo livello a cui non è stato permesso di andarci per due volte di fila... è talmente incomprensibile che ora riesco già a riderci su".



Il responsabile della scelta è il ct Martinez: "Ci siamo incontrati domenica, mi ha detto che sono un top player su cui costruirebbe una squadra di club. Ma non in nazionale perché non ha abbastanza tempo per farlo. Ha anche detto che sono troppo importante per partecipare da ventesimo della squadra, tanti giovani sono contentissimi di entrare anche solo per un minuto mentre io no. Però io penso: se si fanno due male centrocampisti farà entrare due giovani? Secondo me ha avuto paura di avere problemi se mi avesse portato".