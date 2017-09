Belgio, il ct Martinez: "Nainggolan? Ci sono altri giocatori che stanno facendo bene"

Sta quasi diventando un'abitudine. Il ct del Belgio Roberto Martinez ha deciso di non convocare Radja Nainggolan per le sfide contro Bosnia e Cipro motivando la scelta in conferenza stampa: "La mia decisione è prettamente calcistica. Abbiamo optato per la continuità, abbiamo giocato due buone partite buone e tatticamente abbiamo trovato la quadra. Siamo già qualificati, è vero, ma per me è importante continuare con la stessa formazione, le prossime due gare sono da vincere e non è il tempo per apportare modifiche o per fare esperimenti".



Il commissario tecnico ha poi aggiunto: "Voglio sempre decidere nel modo migliore per il gruppo e ci sono altri giocatori che stanno facendo bene in nazionale, su Radja stiamo creando un caso che non esiste. Siamo stati i primi in Europa a qualificarci ai Mondiali, segno che le mie scelte funzionano. Radja è uno dei 50 giocatori che seguiamo, ma da un punto di vista tattico nell'ultimo periodo ha giocato partite un po' complicate". Come a dire quindi che il centrocampista della Roma nel Belgio è soltanto uno dei tanti e non una stella indiscussa...